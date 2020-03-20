Sözcü yazarı Muratoğlu 'Koronavirüs tedbirleri'ni yorumladı: Paketten sabır ve dua çıktı!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı 'Koronavirüs tedbirleri'ni yorumladı. Muratoğlu, "Siz hiç boşuna beklemeyin, paketten emekliler dışında sıradan vatandaşı ilgilendiren herhangi bir destek çıkmadı!" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Erdoğan Koronavirüs'e karşı önlemleri açıkladı: Lise ve üniversiteye giriş sınav tarihleri ertelenebilir; 65 yaş ve üstü kişilere ücretsiz maske ve kolonya dağıtılacak

Muratoğlu, "Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı ekonomik paketten; şirket sahibi değilseniz, kredi kullanmamışsanız, emekli olmamışsanız, ev almaya niyetiniz yoksa, bu aralar uçakla bir yere de gitmeyecekseniz, size sabır ve dua çıktı! Allah kabul etsin." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "İşsizlik zirve yapmış, şirketler işten çıkarmalara başlamış, ücretsiz izinler nedeniyle insanlar ay sonunu nasıl getireceklerini bilemezken neyse ki 500 bin lira altındaki konut kredilerinde peşinatı yüzde 10'a indirdiler. Ne müteahhit aşkıymış arkadaş, ülke ekonomisini bitirdiler, inşaatı bir türlü bitiremediler!" ifadesini kullandı.