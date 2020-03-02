Sözcü yazarı Muratoğlu: Koronavirüs salgının pençesindeyiz de haberimiz mi yok, afet varmış gibi ihaleleri cayır cayır dağıtıyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, kamu ihalelerinin 'doğal afet' bendine göre kamu ihalelerinin aceleyle yapıldığını yazdı. Muratoğlu, "Bizden gizlenen bir şeyler mi var? Mesela her daim doğal afet oluyor da, kimse bize söylemiyor mu? Yanardağ falan mı patladı? Tsunami ortalığı mı yıktı? Yoksa koronavirüsü ülkeye geldi de, milyonlarca kişiyi mi etkiledi? Salgın hastalığın pençesinde miyiz? doğal afet olmuş gibi ihaleler cayır cayır istenilen firmalara dağıtılıyor" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Şöyle ki; Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hallerinde pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilir” hükmü altına alınmış. Kısaca durum çok acilse gidip ihaleye çıkmam, paşa gönlümün istediğine ihaleyi veririm diyor. Belli ki bir şeyler dönüyor, panik olmamamız için açıklanmıyor. Zira doğal afet olmuş gibi ihaleler cayır cayır istenilen firmalara dağıtılıyor." ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

2019 yılında Türkiye'de kamu kurumları 100 milyon lira üzeri tam 29 ihaleyi “21B-Pazarlık” usulüyle kapalı kapılar arkasında istenilen firmalara verdi.

Yandaş şirketlere verilen 100 milyon TL üzeri ihalelerin bedeli 9.2 milyar lirayı aştı. Küçük ihalelerde şiraze iyice kaydı. Kim bilir kim neyi aldı?

İhaleler açık olmayıp davet usulü olunca haliyle ufak tefek tatsızlıklar çıkıyor. Sen onu aldın, bunu ben alayım muhabbetleri dönüyor. Yandaşlar arasında tatlı bir rekabet yaşanıyor.

İşin güzel tarafı bunların hepsi ticaret sırrı! Bilip de açıklayan namussuz, şerefsiz, vatan haini, casus… Ya sus ya mahpus!

Yazının devamı için tıklayın