Sözcü yazarı Muratoğlu: Katar'a ne veriyoruz?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin Katar'la yaptığı görüşmeleri köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, " 15 milyar dolarlık para değiş tokuş anlaşması yapmadılar herhalde Katar'ın Türk Lirasına ihtiyacı var mı? Yok! O zaman esas soru biz 'Katar'a ne veriyoruz?' olmalı" dedi.

Muratoğlu "Boşuna, kendi para birimlerimiz üzerinde ticaret amacıyla demesinler… Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 1.6 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

Katar'ın daha önce Türkiye'de aldığı yerleri de hatırlatan Muratoğlu yazısında şöyle dedi:

"Finansbank'ı gayet ucuza aldı. ABank'ı bünyesine kattı.

BMC'nin yarısını yandaşla paylaştı. Katar aldıktan sonra şirkete milyarlarca dolarlık Tank-Palet fabrikası bedavaya verildi.

Digiturk'ü aldı. ATV-Sabah ortaklığı, Banvit ortaklığı, Marmaris'te oteller, Beymen, inşaat şirketleri, Boğaz'da yalı, Sürmene'de yayla, Kanal İstanbul'da arsa derken daha onlarca yeri kapattı"