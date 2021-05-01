Sözcü yazarı Muratoğlu: Kadim çek sisteminin üzerine resmen toprak attılar; siz gidin apartman falan yönetin, ülkeye çok büyük zararlar veriyorsunuz

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında 10 milletvekili imzasıyla “çek ödemelerinin” haziran ayının 1'ine kadar askıya alınma kararını eleştirdiği yazısında, söz konusu isimlerden birinin Alpay Özalan olduğuna dikkati çekerek, “Ülkede milletvekillerinin çoğunun ticaret ile ilgisi fiyat sormaktan iba­ret olunca yıllık hacmi 1 trilyon lira olan çek alışverişini tek bir hamle ile tıkadılar” eleştirisi getirdi.

“Esnaf ile işlerini bitirdi­lerse demek şimdi KO­Bİ'lere geçtiler… Uzun sürmez… Bu yıl bitmeden onların da çoğunu iflas ettirirler. Bu konuda öyle de deneyimliler. Benim anlamadığım nokta… Alacak kişinin veya şirketin alacağı… Devlet neye dayanarak buna karışabilir ki? Yasal düzenleme ile ödeme güçlüğü içinde olanlar için icra ve iflas takibini durdurursun. Olur, biter… Zira karşılığı olan çekle­rin tahsil edilememesi gibi abes bir sistemi kurgulaya­bilmek gerçekten muazzam başarı…” diyen Muratoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Şu numunelik bir işi bile doğru düzgün planlayamıyorlar. Ancak koltuk öyle tatlı ve kârlı ki bırakamıyorlar. Kadim çek sisteminin üzerine resmen toprak attılar… Tamam, siz yine yönetin ama gidin apartman, dernek falan yönetin… Ülkeye çok büyük zarar­lar veriyorsunuz. Ağırlık yapıyorsunuz. Hevesini alan çekilsin.”

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