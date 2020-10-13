Sözcü yazarı Muratoğlu: İşsizlik semptomu göstermeyenler işsiz değiller!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, 2020 Temmuz ayı verilerine göre işsizliğin 369 bin kişi azalmasını, "Sahi dünyada salgın döneminde işsizliği azaltabilen başka bir ülke var mı? Çıkıp; “İşsiz olup hiçbir işsizlik semptomu göstermeyenler var. Bu vakalar işsiz sayılmıyorlar” deseler bu millete bunu da yedirirler" diye yorumladı.

Bugünkü "İşsizlik semptomu göstermeyenler işsiz değiller!" başlıklı yazısında devletin açıkladığı istatistikleri eleştiren Muratoğlu şöyle devam etti: "İnsanlarla dalga geçer gibi açıklamalar yapıyorlar. Akşam yatıp sabah kalkınca işsizliği azaltıyorlar. Belli ki insanları buharlaştırıyorlar! Yoksa mümkün değil bu sayıları çıkartamazlar. Millet de bir acayip! İşsizlik yetmedi, fakirleşmek kesmedi, tarım ülkesinde tanzim satış kuyruğunda patates almayı bekledi yine vazgeçmedi… İktidarın bu başarısını takdir etmemek elde değil…"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.