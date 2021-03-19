Sözcü yazarı Muratoğlu: Faiz yükseltmek sorunları çözmeyecek ancak Merkez Bankası'nın faizden başka kullanabileceği silahı kalmadı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararına ilişkin olarak, “Faiz yükseltmek sorunları çözmeyecek ancak Merkez Bankası'nın faizden başka kullanabileceği silahı kalmadı” görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, “Merkez Bankası politika faizini 2 puan artırarak yüzde 19'a çıkarttı. Maşallah dünyada faiz oranının en yüksek olduğu 7'nci ülke artık Türkiye… Venezuela, Zimbabve, Arjantin, Yemen, Liberya, Surinam önümüzde” değerlendirmesini yaptı.

Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim enflasyon artığı için faizin artırıldığı da hikaye… Dolar kuru şimdi 6.70'lerde olsa faiz seviyesi umurlarında olur muydu? Oysa Merkez Bankası'nın asli görevi döviz kurlarını düşürmek değil ki fiyat istikrarını sağlamaktı… Şirazesi şaştı! Ekonomi öyle bir çıkmaza girmiş durumda ki, Merkez Bankası'nın alacağı en agresif faiz kararı bile döviz kurları üzerinde sınırlı etkiye sahip…"