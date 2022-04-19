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Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evler satılsın diye faizleri düşürünce ne oldu; üç haneli konut enflasyonu...

"Ben ekonomistim, deyip duruyordu. Hadi anlatsın bu durumu!"

19 Nisan 2022 08:31

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ve yıllık bazda yüzde 96'ya yükselen konut fiyatlarını değerlendirdi. Muratoğlu, fiyatlardaki artışta talebin ön plana çıktığını işaret ederek "Suni olarak yönlendirilen alternatif piyasaların kötü getirileri nedeniyle finansal birikimlerini konuta yönlendiren geniş bir kesim harekete geçti. Türk Lirası'na da güven olmayınca sektör tekrardan yatırım kalemine dönüştü" diye yazdı.

Muratoğlu, "Konut satışı bir anlamda parayı, birikimi, tasarrufu toprağa gömmek anlamına geliyor. Ülke için fena oluyor. Kısıtlı kaynaklar dönüşümsüz olarak harcanıyor. Evler satılsın diye faizleri düşürünce ne oldu? Sonuç, üç haneli konut fiyatları enflasyonu… Fiyatlar sapıttı… Ben ekonomistim, deyip duruyordu. Hadi anlatsın bu durumu!" ifadelerini kullandı.

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