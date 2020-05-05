Sözcü yazarı Muratoğlu: En koyu AKP'liler bile açıklanan enflasyona inanmıyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, dün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarını bugünkü köşesinde yorumladı. Muratoğlu, “Herkes ilan edilen enflasyon verilerinin gerçek olmadığını biliyor. Neyin tartışması yapılıyor? İşin ilginci en koyu AKP'liler bile açıklanan enflasyona inanmıyor. Seslerini çıkartmayıp biat ediyor. İnsanoğlu bu… Arada kaçıyor tabii… Mesela İstatistik Kurumu; nisan ayı enflasyonunun yüzde 0.85 ve gıda enflasyonunun yüzde 2.53 oranında yükseldiği açıkladı.” düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıklandı: Rakamlar beklenenin üstünde

Muratoğlu, "İşin enteresan tarafı nisan ayı boyunca lokanta ve oteller kapalıyken, fiyatları bir önceki aya göre sadece yüzde 0.12 artıp enflasyonu düşürmüş! Sepetteki ağırlığı da az buz değildir. Yüzde 8.67'dir. İstatistik Kurumu çalışanları fiyatları hangi otel, hangi lokantadan aldıklarını söylerlerse hiç değilse ceza kesilir. Devlete gelir kaydedilir!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Açıklanan enflasyon rakamlarına bakarsak yılbaşından beri toplam yüzde 3.16 fiyat yükselişi yaşanmış sepette… Dolar fiyatındaki artışa bakalım. Yıla 5.94 Türk Lirası ile başladı dolar fiyatı… Nisan ayını 7 liradan kapattı. Yaklaşık yüzde 18 artış oranı… İthal ürünler dolardaki artışa rağmen hiç zamlanmamışlar. Ne güzel! Hadi hepsinden geçtim. İstatistik Kurumu'na göre sepetteki 418 ürünün 87'sinde fiyat düşmüş. Nitekim 67'sinde fiyat değişmemiş. Kurum tam 270 ürünün fiyatının artığını belirlemiş. Burada kurum sanki biraz kendiyle çelişmiş! Yeni başkanlık sisteminin en büyük avantajlarından bir tanesi de fiyatlar ne kadar artarsa artsın enflasyonun hiç artmaması." ifadesini kullandı.

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