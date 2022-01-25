Sözcü yazarı Muratoğlu: Elektrik kesintisi demek arz eksikliği ve fiyat pahalılığı demektir; her sektörü etkiler

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, İran'ın "teknik aksaklık" bildirerek doğalgazı 10 gün süreyle kesmesinin ardından sanayide doğalgaz ve elektrik kesinti yapılmasını değerlendirdi. Muratoğlu yaşananlara ilişkin olarak "Bu kesintiler ülke tarihinin yüz karasıdır… Beceriksizlikler, iş bilmezlikler, liyakatten uzak yönetim anlayışından dolayı ülkeyi ne hale getirdiklerinin ispatıdır" dedi.

"Üretim-ihracat seferberliği ilan ediyorlar, günlerce duruyor fabrikalar… Elektrik kesintisi demek arz eksikliği ve fiyat pahalılığı demektir. Her sektörü etkiler" diyen Muratoğlu şöyle yazdı:

"Gördünüz mü, Türkiye'ye güvenmeyip milyarlarca Euro'luk yatırımından vazgeçen Volkswagen ne kadar haklıymış! Ülkenin dünya liderliği, yedi cihana hükmetmenin gideri İran'ın, Rusya'nın verdikleri doğalgaz kadarmış.

Türkiye'de sanayici devlete karşı bireysel olarak sesini çıkartamaz. Nitekim Türkiye'de vergi, çevre, iş güvenliği gibi mevzuatlar sürekli değişir. Kendi içerisinde çelişkilidir.

Genelde güncel mevzuatın tamamına uyması söz konusu olamaz. Ne yaparsan yap mutlaka mevzuatın bir kısmına aykırısındır. Haklı çıkman imkansız gibidir…

Bunun anlamı da cezadır! Bakanlık iki denetçi yollar yıllık cironun yarısını alır. Dut yemiş bülbüle dönmeleri işte bundandır"

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