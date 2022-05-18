Sözcü yazarı Muratoğlu: Dolar neden artıyor?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü "Dolar neden artıyor?" başlıklı yazısında "Size şöyle anlatayım; dışarıdan cash lazım… Net rezerv mi, brüt rezerv mi tartışmalarının geldiği noktada içeridekiler sadece ekrandaki sayılardan ibaret… Fiziki olarak pek azı mevcut" diye yazdı.

Muratoğlu hükümetin düşük TL ile cari açığı kapatma planının işe yaramadığını belirterek "Son 12 aylık cari işlemler açığı 24.2 milyar dolara çıktı. Yıl sonunda cari açık 40 milyar dolara yükselecek… Bunu ben hesaplayabiliyorum da diğer ekonomistler hesaplayamıyor mu? Biri hariç hepsi hesaplayabiliyor. Dolar bu sebeple yükseliyor

Elbet Türkiye faiz artırmak zorunda kalacak. Belki yarın, belki yarından da yakın… Biz de soracağız… Bunca enflasyonu, Türk Lirası'nın pula dönmesini, bunca fakirleşmeyi bir “inat” uğruna niye yaşadık? Cevap bile vermeyecek!" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın