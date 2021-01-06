Sözcü yazarı Muratoğlu: Deve bile dalga geçer bu ekonomiyle

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Deveye boynun neden eğri diye sorsak emin olun bize; ‘Sen kendine bak fakir’ der, güler geçer…” görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, “Türk Lirası 2020 yılında dünyanın en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Bunun anlamı ürettiği mallar dünya piyasalarında çok ucuzladı. Bana sorarsanız bu ithalat bile yakışmadı. Çok az kaldı. İyi de ihracat artsa da daha ne kadar artacak? Geçen yıldan daha fazla neyi üretiyoruz ki? Fazladan ne yatırımı yaptık ki? Klasik yeni pazarlar arayacağız ve bulamayacağız. Bunun sebebini de ülkenin dış politikasında aramalı… Dünyada hiçbir ülkenin haz etmediği bir yönetim idare ediyor ülkeyi… Benim çok sevmem yeterli gelmiyor demek ki…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "2021'e yüksek borç, kredi balonu, azgın faiz, berbat enflasyon, cari ve bütçe gibi çifte açığının yanı sıra bitmiş cephane, can çekişen turizm ve düşen gelirlerle kavga dövüş girdik. Şuraya da bitmeyen bir savaş ve milyonlarca mülteci çizip tabloyu tamamlayalım. Gelen dev dalganın önünde fırtınada kalmış muhteşem bir gemi resmi oldu. Gerisini hayal gücünüzün eseri… Arka planı ister ambargolarla ister başa çıkılamayan salgınla süsleyin. Küresel gerilimler, zeka geriliğinden muzdarip yandaşlardan fişeklemeler, içeride siyasi didişmeler…" ifadesini kullandı.