Sözcü yazarı Muratoğlu: Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi politikasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi!” dedi.

“Güveni kaybetmiş bir yönetim bunu tekrar sağlayabilir mi? İşte burada siyasetteki karmakarışık durum devreye giriyor… Kim kesin olarak erken seçim olmayacak diyebilir ki?” diye soran Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

“Şimdi yine Kredi Garanti Fonu'nu devreye sokacaklar. İyi de bankalar yeni kredi vermek için kaynağı nereden bulacaklar? Bulamayacaklar! Yurtdışından ekstra borçlanamıyoruz, mevcut olanı bile eksik döndürüyoruz. Bunun anlamı para basacaklar. Zira yerli tasarruf havuzunun nerdeyse tamamı krediye dönüştü… Özel bankalarda para bitti, şirketlerin kredi ihtiyacı bitmedi… Mevcut sermaye, kaynak, kârlılık ve öz kaynak kârlılığı verileri ışığında bankacılık sektörünün büyümeyi finanse edecek takati kalmadı. Peki, borçsuz, kredisiz hızlı büyüyemez mi bu ülke? Gerçek anlamda büyüyemez. Kâğıt üzerinde büyür, onu da bu saatten sonra kimse yemez! Ekonomi yönetimi “suç bende değil” mesajı vermekten başka ne yaptı? Türkiye'yi borç batağına sapladı. Hatta bunu bankalar vasıtasıyla toplumun bütün bireylerine yaydı. Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi! Yaşasın Başkanlık sistemi! Zira felaket joker hakkımız kalmadı. Hepsi kullanıldı…”

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