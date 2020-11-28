Sözcü yazarı Muratoğlu: Borsa İstanbul'un yüzde 10'u satıldı deniyor ama kuvvetle muhtemel 5 kuruş para ödenmedi, bedavaya gitti

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katarlılara satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 25 yıllığına kiralandığı belirtilen tank-palet fabrikasını hatırlatan Muratoğlu, “Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Katar'a devretti. Satıldı deniliyor ancak ne kadar verildiği açıklanmıyor. Kuvvetle muhtemel 5 kuruş para ödenmedi. Bedavaya gitti” görüşünü savundu.

Muratoğlu, “Katar aşkı bir başka… En güzeli Katarlılara seçme ve seçilme hakkı verelim, bu işi huzur içinde çözelim!” dedi.

Eleştirilerine, “Nitekim devirler devam edecek. Fon paraları kim bilir nereye gidecek? Sonsuz şekilde borçlanabilme yetkisi var. Haberimiz ve olmaz altımızdan pantolonumuzu alırlar!” diyerek devam eden Muratoğlu, devamında da şunları kaydetti:

Varlık Fonu kendisine devredilen malları teminat göstererek aldığı borçları ya ödeyemezse? Sadece gelirleri değil, varlıklar da fona devredildi. Demek ki ellerindeki değerleri bir bir satacaklar.

Varlık Fonu'nun mantığı nedir? Her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlalığı olması gerekir. Bizde var mı? Yok!

Dış ticarette fazla veriyorsan veya doğal kaynak satıp parayı ne yapacağını bilemiyorsan bu tip fonlar kurarsın. Fazla parayı oraya aktarırsın.

Fakat bizim borcumuz varken Varlık Fonu kurup, borcu ödemeyip para biriktirmeye çalışmamız saçma değil mi? Haliyle bu işte bir terslik veya farklı bir niyet var.

Başkanın kişisel onayına dayanan ve parlamento denetiminden geçmeyen tek bir imza ile Türkiye'nin boyunu aşacak milyarlarca dolarlık anlaşmalar… Artık yeni nesil sabah akşam çabalar, ödemeye çalışırlar.

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