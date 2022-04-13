Sözcü yazarı Muratoğlu: Bir bağırmadığımız kaldı; gel yabancı, batan ekonominin vatandaşlığı bunlar…

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesini eleştirerek "Bir bağırmadığımız kaldı… Gel yabancı, batan ekonominin vatandaşlığı bunlar… Kriz nedeniyle zararına satışlar. Kelepir fiyatına zahmetsiz açık büfe vatandaşlık" dedi.

"Sadece geçen yıl 58 bin 576 adet konut satıldı yabancılara… Sonra da ev fiyatları neden uçuşta? Nitekim Türkiye'de evler bir kişinin ortalama maaş ile alabileceği fiyatlardan çok uzaklarda" diyen Muratoğlu şöyle dedi:

"Aynı kriter Türkiye vatandaşları için uygulansa… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı 511 bin 685 kişi…

Bu arada da 1 milyon lira dediğin 68 bin dolar ediyor. Yaklaşık 182 bin dolar daha bulmak gerekiyor. Zengin diye baktıkların bile ellerindeki nakitle Türk vatandaşı olamıyor!" ifadelerini kullandı.

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