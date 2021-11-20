Sözcü yazarı Muratoğlu: Beğenmediğiniz Esad arkasına Rusya'yı alıp, on binlerce teröristi, kendine muhalifleri Türkiye'ye kilitledi!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında hızla değer kaybettiğine dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Kişi başı düşen milli gelir artacaktı, kişi başı düşen Suriyeli sayısı katladı!” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılamaktadır” sözünü hatırlatarak işsizliğe dikkati çeken Muratoğlu, “Senin halkından insanlar aç dolaşıyor. Havalar soğumasın da kombi açılmasın diye dua ediyor. Demezler mi adama, önce kendi ülkeni, kendi halkını bir düze çıkar” diye sitem etti.

“İşin ilginç tarafı Suriye'nin tüm nüfusu 17 milyon kişi… Biz 9 milyonuna bakıyorsak bu hesapta bir acayiplik yok mu acaba? Yoksa 9 milyona bakıyoruz ayağına yine paralar mı gidiyor sağa sola… Dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Onlardan birini evlat edinseydik çok daha ucuza gelirdi aslında” diyen Muratoğlu devamında şöyle yazdı:

“Beğenmediğiniz Beşer Esad arkasına Rusya'yı alıp, on binlerce teröristi, kendine muhalifleri, aleyhine çalışan ülkeye yani Türkiye'ye kilitledi! Bununla da yetinmedi, hapishanelerde tutulanları, Irak savaşından kaçan radikal İslamcıları ve hatta onların akrabalarını da iteledi! Orada kalanlara bile baktırıyor şimdi… Yaman adammış Suriye'nin lideri…”

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