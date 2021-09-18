Sözcü yazarı Muratoğlu: Asgari ücret yaklaşık 280 Euro ya da 330 dolar; diğer ülkeler bunu mu kıskanacaklar?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, köşesinde dolar/TL kurunun küresel piyasalardan gelen etkiyle 8,60'ların üzerine kadar çıkmasını değerlendirdi. Muratoğlu, "Piyasalar da aptal değil… Yapılan hamleler zoraki faiz indirimi gösterince dövize abandılar… Doları 8.60'a fırlattılar. Tat kaçırdılar. dedi.

Muratoğlu "Artışı frenlemek için yakında döviz alışlarında yeni düzenlemelere gidilir" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Mevcut yönetimden en fazla bu beklenir. Sonuçta kur orta ve uzun vadede buradan uzaklarda kendine yer beğenir.

Ekonomik krizde olan Türkiye ne yapacak? Nitekim hâlâ anlayamadılar… Ekonomik kriz olması demek ortada paralı adam kalmayacak demek değildir. Para belirli bir zümrede toplanacak, geniş halk kitleleri refaha uzaktan bakacak demektir.

Ülkenin yarısı asgari ücrete talim ederken zırvalamak ayrı bir meziyet! Asgari ücret ne kadar? Yaklaşık 280 Euro ya da 330 dolar… Diğer ülkeler bunu mu kıskanacaklar?"