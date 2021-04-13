Sözcü yazarı Muratoğlu: AKP artık nasıl bir yetenek, kalibre, vizyon ve düşünce çölünün ortasına düştüyse, dışarı iş vermiyorlar!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in “RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum; bu da yasal ve etiktir” açıklamasını değerlendirdiği yazısında eleştirilerde bulundu.

Şahin’e yönelik, “Bankacılığın hangi branşında ne tür bir deneyimi olduğunu söylemedi… Belli ki modern dünyadan çok farklı bir “etik” anlayışına sahip” eleştirisi getiren Muratoğlu, AKP’ye ilişkin olarak da, “AKP artık nasıl bir yetenek, kalibre, vizyon ve düşünce çölünün ortasına düştüyse, aile arasında aynı kişilere stratejik görevleri yükleyip idare etme çabasındalar. Dışarı iş vermiyorlar!” ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, “Liyakat neydi? Liyakat filmde, dizide şarap bardağını buzlamayana ceza kesmekti. Ekonomi bu kafayla buz kesti! Bu saatten sonra kimse çıkıp da dış mihrak, faiz lobisi lafı etmesin. Ancak gerçekleri sansürlersin!” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum; bu da yasal ve etiktir

TIKLAYIN - RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum; bu da yasal ve etiktir