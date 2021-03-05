Sözcü yazarı Muratoğlu: Açıklanacak ekonomi reform paketinin ismini "millî irade ek vergisi" adını koysunlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Açıklanacak 'ekonomi reform paketi' hakkında gelen duyumların tamamı yeni vergilerden oluşuyor. Koysunlar adını 'millî irade ek vergisi' kim itiraz edebilir ki? Vergileri kökleyerek ekonomiyi düzeltebileceğini sanmak cahillik değilse, konudan hiç nasibini almamak demek…" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Sahi ekonomi iyiyse neden yeni vergiler getiriliyor? Bilakis indirim yapılması gerekmiyor mu? Hadi itiraf et, rahatla… Ekonomi iyi değil galiba… Hadi biz yemedik de, bari yarasa devletime… Yine de büyük açık var bütçede… 2020 yılı boyunca ne ödediysek yetmedi, masayı süpürdü, sildi… Bu yıl kaldığı yerden devam etti. Sahi basılan milyarlarca lira nereye gitti? En çok konuşulan ikinci el otomobillere getirilecek vergi… Bizzat arka koltuğa oturacak sanki… Aracı alırken ayrı, benzin alırken ayrı, geçmediğimiz yoldan, köprüden, tünelden ayrı, arabanın muayenesinden apayrı para kesiyorlar. Ama bu onları kesmiyor! Parasız kalınca eski pantolonların cebine bakan çulsuza çevirdiler memleketi… İliğini sömürün milletin! Nefes aldırmayın… Müstahak bize… Gaz bulduk diye sevindik. Boruyu denize döşeyeceklerine vatandaşın cüzdanına döşediler. Yine doğalgaza zam bindirdiler. Ne fark eder? Acımadan vurun kırbacı, ancak öyle anlarız sancıyı…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kuru ekmekten fazlası lüks bu ülkenin vatandaşlarına… Aziz milletimiz seçti bu günleri yaşamayı… Doya doya yaşayalım iyice… İleride okullarda okuturlar ders niteliğinde…

Bu millete daha çok vergi getirmek gerek… Vatandaşın ızgarasını yaptınız ama inanın asıl külbastısı daha lezzetli gelecek…"