Sözcü yazarı Muratoğlu: 20 yılda dövize bağımlı olmayan bir ekonomi oluşturulabilseydi zaten kimse parasını dövize çevirmezdi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum" sözlerine ilişkin olarak "Hadi, tamam diyelim ve inanalım bu sefer… Hangi fırsatı ve avantajı nasıl değerlendireceğiz? Bankaya yatırsak açıklanan zırva enflasyonun bile yüzde 5 altında mı faiz alacağız? Parayı mı göz göre göre eriteceğiz?" dedi.

Muratoğlu, Erdoğan'ın bu çağrıyı daha önce çok kez yaptığını ve bu çağrıya uyanların büyük zararlar ettiğini ifade ederek "Türk Lirası'na güvenen kaldı mı ülkede? Madem güvenilmesini istiyor milletin sırtına bindirdiğin hastane, köprü, havalimanı ve otoyol projelerinin ödemelerini Türk Lirası'na çevirmeli önce" ifadelerini kullandı.

Muratoğlu yazısında "Sonuç olarak kimsenin ciddiye almadığı bir çağrı olarak kalmaya mahkum… Yirmi yılda kendi yerli paramızla dövize bağımlı olmayan bir ekonomi oluşturulabilseydi zaten kimse parasını dövize çevirmezdi. Sabah akşam döviz fiyatlarını takip etmezdi."