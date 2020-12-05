Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Kimin hangi parasını “yardım” diye yolluyoruz?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz" sözlerini eleştirdi. “Kimin hangi parasını ‘yardım’ diye yolluyoruz?” diye soran Muratoğlu, asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı şu günlerde asgari ücretin 300 doların altında olduğuna dikkati çekti.

“Ayda 1178 lira ile aile geçindirenlerin olduğu bir ülkede kendi vatandaşına acı reçete, yardım yolla el-aleme!” diyen Muraoğlu, “Hayallerdeki dünya liderliğini sürdürmek için kıt kaynaklarımızı haritada bile gösteremeyeceğiniz yerlere harcayan… Dünyanın öbür ucuna milyonlarca dolarlık camiler açan… Gidip de Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolarlık ek pay ödemesi yapan… Somali'nin IMF borcunu ödeyen… Sıra kendi vatandaşına gelince sabır ve dua dileyen bir yönetim işbaşında… Artık nasıl olacaksa…” ifadelerini kaydetti.

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TIKLAYIN - Erdoğan: Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz