Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Kamu bankaları kamyonla dolar dayamışlar 7 lira seviyesine, veriyorlar gelene gidene

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından açıklanan 2020 yılı sonu enflasyon tahminine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Merkez Bankası, 0.8 puan düşürerek yüzde 7.4'e indirmişti. “Belli ki sarayın siparişi geldi! Sağ olsun güldürdü, eğlendirdi” diyen Muratoğlu, şunları kaydetti:

Herkesin toplantıda merak ettiği tek bir soru vardı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri neden bu kadar azaldı? Bırakın azalmayı, çoktan bitti… Bütün rezervler eridi, gitti. Aslında bu sorunun cevabını herkes biliyor. Merkez Bankası bu paraları kamu bankalarına geçiriyor. Kamu bankaları kamyonla dolar dayamışlar 7 lira seviyesine, veriyorlar gelene gidene… Plevne gibi savunmaya çalışıyorlar 7 lirayı… Merkez Bankası “Kur seviyesi ile ilgili bir savunma mekanizmamız yok” diyebiliyor hâlâ… Sadece kendi inanıyor galiba!

Dünya kırılıyor, bizim Merkez Bankası sanki hiçbir şey olmamış gibi rutin toplantısını gerçekleştiriyor! Piyasayı teskin edecek, Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltacak somut karar almıyor. Tek bir adım atmıyor. Hiçbir politika değişikliği yapmıyor. Merkez Bankası'nın kararları mucize yaratıp ülkenin ekonomisini düze çıkartmaz… Lakin gereksiz kurcalamalar, pasif hamleler ülke ekonomisini dibe sokar!

Bu toplantı, bağımsızlığını yitirmiş bir kurumun yöneticileri memnun etme amaçlı yaptığı açıklamalardan fazlası değildi… Yine aynı terane dile getirildi. Dünya kötü, biz iyiyiz denildi. Bağımsız olamazsan doğru karar alamazsın. Toplantı boyunca böyle kem küm yaparsın. Çevir kazı yanmasın. O da haklı… Ülkenin ekonomisini ailece enkaza çevirmişler, bu saatten sonra kim ne yapsın?

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