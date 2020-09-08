Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: İkmal işi dediğin 5 milyon, 10 milyon lira olur… Bir milyar liralık ikmal işi olur mu?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cengiz Holding’in aldığı Trabzon-Aşkale yolu Zigana tüneli bağlantı yolları ikmal inşaatı ihalesini köşesine taşıdı.

Bugünkü yazısında ihaleyi konu alan Muratoğlu, “Benim takıldığım nokta farklı… Bu ihale; “Bağlantı yolları ikmal inşaatı” için açıldı. “İkmal” ne demek sözlükte? Eksik bir şeyi tamamlama, bütünleme, bitirme… Anlayacağınız, bu ihale aslında daha önceden yapılmaya başlanan, sözleşme bedeli ile tamamlanamayan bir projeyi bitirme işi. Sahi proje neden ilk ödenekle bitirilemedi de ikmal işi çıktı? İkmal işi dediğin 5 milyon, 10 milyon lira olur… Bir milyar liralık ikmal işi olur mu? İlk keşfi hazırlayanlar, işi alanlar, kontrol edenler doğru hesaplayamayıp ödeneği 1 milyar lira aştığına göre yapılmayacak mı haklarında inceleme? Kim uğraşacak? Giden para milletin vergileri nasıl olsa…” diye yazdı.

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