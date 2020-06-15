Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Alpay Özalan Savunma Bakanı olarak atanmalı; Tuğçe Kazaz, Diyanet'in başına getirilmeli

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, eski milli güreşçi, AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın kamu bankası Vakıfbank'a atanmasına ilişkin olarak, "Şahsi kanaatim; yıllarca yeşil sahalarda savunma mevkiinde oynamış hatta milli takıma seçilmiş İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Milli Savunma Bakanı olarak atanmalı. Tuğçe Kazaz dinler arası diyaloğu en iyi özümseyen kişi olarak Diyanet'in başına getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Murat Muratoğlu, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetimine atanmasına herkesin şaşırdığını belirterek, "Sonrasında düşündüm; “Ülke ekonomisinin başında kim var” diye… Gayet normal geldi haliyle… Daha iyi bile olabilir bence! Bankanın diğer yönetim kurulu üyelerinin faziletlerine bakınca dünya tanıyor Hamza Yerlikaya'yı hiç değilse… İşin acı tarafı nasıl bir çöküş yaşıyorsa, AKP'nin elinde kala kala bankaya yönetici olarak atanacak bir güreşçi kalmış olması… Bu saatten sonra kimse çıkıp da dış mihrak, faiz lobisi lafı etmesin. Kendin ettin! Başkanlık sistemi için olağan bir atama…" diye yazdı.

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