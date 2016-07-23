Sözcü yazarı: MİT'in başına Erdoğan'ın eniştesi geçsin

Sözcü yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK içindeki cuntanın 15 Temmuz akşamı yaptığı darbe girişimini "eniştesinden öğrendiğini" açıklamasıyla ilgili olarak "Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nı kapsayan son 12 yılda örtülü ödenekten harcanan para 8 milyar 152 milyon TL'yi geçti. Bunun ne kadarı MİT'e harcasın diye aktarıldı? Ne kadarı seçimde AKP, “başkanlık getirecek güce erişecek oylara ulaşsın” diye seçim harcaması yapıldı?

MİT'in başına enişte geçsin. FETÖ gidici. Ahmaklık kalıcı" dedi.

Necati Doğru'nun, "MİT’in başına Enişte geçsin!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Enişte, Kemerburgaz'da oturuyor. Evin penceresinden bak, HASDAL askeri kışlası tabak gibi önünde. Enişte bir baktı, tankları gördü. Tanklar kışladan çıkmışlar, köprüye gidiyorlar. Telefona sarıldı. Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'te tatil yaparken buldu.

Darbeyi haber verdi.

MİT'in başkanı ne yaptı?

O, uyumuş.

Ya da uyutulmuş.

MİT'in başına enişte geçsin.

Anında istihbarat.

Hem cumhurbaşkanını, hem başbakanı, hem bakanları kurtarabilirdi. Anında istihbaratla darbeyi önlerler ve böylece Türkiye'yi darbe uçurumunun başına getirmiş olmalarından halkın haberi olmazdı. Çünkü Fethullah Gülen'i överek, destekleyerek, birlikte hareket ederek “kanlı darbe girişimi ortamının hazırlanmasına” ortak olduklarını halktan hâlâ gizliyorlar.

MİT de çuvalladı.

Önceden haber alamadı.

250'den fazla insan canını verdi, Fethullah Gülen'in silahlı darbe yapabilecek gücü olduğunu ancak görebildiler. Baksanıza AKP'nin kurucu ağır toplarından Bülent Arınç, “Bana ahmak diyebilirsiniz. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu ancak o gece anladım. Sayın cumhurbaşkanımız da o gece anladı…” diyerek bir bakıma “14 yıllık ahmaklığı” itiraf etti.

* * *

FETÖ geçici.

Ahmaklık kalıcı.

Bu halkın vergilerinden toplanmış oluk oluk para MİT'e bütçe olsun diye akıtıldı, akıtılıyor. 2016 yılı için işçinin, memurun emeklinin maaşındaki artış yüzde 10'nu bile bulmazken MİT Bütçesi yüzde 36.3 yükseltildi. 1 milyar 636 milyon liraya çıkartıldı.

Bu kadar para!

Başbakanlık bütçesinden.

Meclis bütçesinden.

Afet İşleri, Enerji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı bütçelerinden fazla. Son 10 yılda MİT'e harcasın diye verilen bütçe artışı yüzde 419'u buldu.

* * *

Harcama hızı: 419.

İstihbarat hızı: 0.

FETÖ' nün gerçek yüzünü Cumhurbaşkanı ile Başbakan ancak tanklar halkı ezince, F-16'lar halkı tarayınca, SAT komandoları oteli silahla basınca, Külliye Saray'ın duvarları bombalanınca anlaşılıyor. Kim getirdi Türkiye'yi bu ortama?

Sadece FETÖ mü getirdi?

Son 10 yılda yüzde 419 bütçe artışının yanı sıra MİT'e “örtülü ödenekten” ne kadar para aktarıldı? Açıklansın. Örtülü ödenek denilen “gizli hizmet kalemleri” de ülke güvenliği için harcanması gereken paralardır.

Halkın vergileri yani.

Korkunç hızda arttı.

Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nı kapsayan son 12 yılda örtülü ödenekten harcanan para 8 milyar 152 milyon TL'yi geçti. Bunun ne kadarı MİT'e harcasın diye aktarıldı? Ne kadarı seçimde AKP, “başkanlık getirecek güce erişecek oylara ulaşsın” diye seçim harcaması yapıldı?

MİT'in başına enişte geçsin.

FETÖ gidici.

Ahmaklık kalıcı.

Dara düştü Türkiye'yi boğalım

Ekonomik kriz kapıya dayanmıştı. Yabancı para gelmekte nazlanıyor, daha yüksek faiz istiyordu. Kanlı darbe girişimi oldu. S&P baş harfli derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu indirdi ve görünümünü lekeledi. Dış para sahiplerine (sıcak paracılara) “daha yüksek faiz isteyin, Türkiye vermeye mahkum” mesajı verdi. Türkiye ekonomisinin Tayyip Erdoğan'ın 14 yıllık yönetiminde de “sıcak para bağımlısı ülke olmaktan çıkarılamadığını” biliyorlar. Cari açık ve dış borç stoku yüzünden Türkiye'nin bu yıl da dışarıdan 200 milyar dolar bulmak zorunda olduğunun farkındalar. Dara düşmüş Türkiye'yi boğuyorlar.