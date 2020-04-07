Sözcü yazarı: Kimse evden çıkmayınca doları yere atacak, yakacak delikanlı da kalmadı

Dolar kurundaki yükselişe dikkat çeken Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Herkes karantinada olunca kimse evden çıkmayınca doları yere atacak, üzerinde zıplayacak, yırtacak, parçalayacak, kesecek, yakacak delikanlı da kalmadı… Dolar haddini aştı!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Yılbaşından beri durmadan artıyor, her gün üzerine koyuyor yılanoğlu… Öncekilere sebep üst akıl, dış güçler, faiz lobisiydi, bu sefer dış virüslerin işi. Bahane hazır neyse ki! Yoksa ülkeyi kötü yönetmekle ne alakası olabilir ki? Peki, niye dolar 7'ye merdiven dayadı? Neden onca müdahaleye rağmen istifini hiç bozmadı? Öncelikle bütün gelişen ülkelerin başları belada… Türkiye bu gurubun en başlarında… Üzerine İşsizlik Fonu'nu yediği için para basılıyor. Nereye kadar basacaklar ucu bucağı bilinmiyor!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu çoktan kaybettik! Merkez Bankası bağımsız mı? Piyasalar bu sorunun cevabını 'net' olarak geçen yaz aldı. Başkanın oraya nasıl getirildiği belli… Hep sarayın gölgesinde kaldı." ifadesini kullandı.

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