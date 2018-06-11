Sözcü yazarı: Kandil'e bayrak dikmek Erdoğan'dan kopmuş seçmeni geri getirir mi, sanmıyorum

Sözcü yazarı Necati Doğru, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'e düzenleyeceği iddia edilen operasyonla ilgili olarak "Kandil'e bayrak dikmek, dip dalgayı kıran etkisi yaratıp, Tayyip Erdoğan'dan kopmuş bir bölüm seçmeni geri getirir mi?

Sanmıyorum" dedi.

Doğru, olası bir operasyonun 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine herhangi bir etkisinin olmayacağını savundu.

"Ordu görevini yapmış sayılacak. Çünkü 'dip dalgayı başlatan; Tayyip Erdoğan'a karşı başlayan kızgınlığın, kırgınlığın büyümesi' oldu. Dip dalgayı yeni liderlerin ortaya çıkması değil bizzat Tayyip Erdoğan'ın 3 hatası başlattı, hızlandırdı" diyen Doğru, bunları şöyle sıraladı:

"1- Tek Adam olmayı seçti.

2- Saraylar yaptırdı.

3- Kendini generale alkışlattı."

"Gecekondudan geldiğini unuttu"

Necati Doğru, "Dip dalga sayesinde ordu Kandil’e bayrak dikiyor!" başlığıyla yayımlanan (11 Haziran 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Bütün kararlar, sonunda onun iki dudağı arasından çıkan sözle alınır oldu. Gecekondudan geldiğini unuttu, pahalı, israf yüklü, şatafatlı saray yaptırdı. En son muhtarları Saray'da topladığında, 'Saray'ın mutfağı müthiş…' bile dedi. Bizim coğrafyamızda Ortadoğu liderleri kendilerini generallere alkışlatıyordu. Tayyip Erdoğan da bir siyasi iftar sofrasında kendini korgenerale alkışlattı ve bunu savundu.

Dip dalgayı kendi başlattı."