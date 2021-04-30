Sözcü yazarı: Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “kadrosunu” 34 ay süren bakanlık süresince yurt dışı görevlere atayarak ödüllendirdi

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın 23 bürokratının; dünyanın dört bir tarafındaki Türk Büyükelçilikleri'nde faaliyet gösteren Ticaret Ateşelikleri'nin yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluşlara atama kararları çıktığına dikkati çekti. Yılmaz, “Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘yakınındaki’ kadroları 34 ay süren bakanlık süresince yurt dışı görevlere atayarak ödüllendirdi” dedi.

“Pekcan'ın ‘görevlendirmeleri’ dikkate alındığında, ‘devir teslim’ sürecine hazırlıksız yakalandığı iddia edilemez” diyen Serpil Yılmaz yazısında şu listeyi paylaştı:

Yurtdışı atamaları yapılan bürokratlar

1-Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş-DTÖ Cenevre

2-Pınar Yalçın Bastırmacı-OECD Paris

3-Yakup Sefer-Bakü

4-Pelin Özdemir-Tiran

5-İrem Ekmekçi Konuk-Düsseldorf

6-Güner Gençer-Tahran

7-Betül Buke Karaçin-Varşova

8-Mehmet Naci Akdoğan-Bükreş

9-Zeynep Güzide Karahisarlı-Tokyo

10-Berat Demirci-Prag

11-Burak Avcı-Cakarta

12-Savaş Tarhan-Madrid

13-Bilgehan Caner-New York

14-Muhammed Emin Torunoglu-Boston

15-Aydanur Avcı-Krasnodar

16-Sıddık Kaya-Almatı

17-Uğur Uzunay-Juba

18-Ramazan Ersoy-Riyad

19-Eren Zengin-Musul

20-Mustafa Gökçeoğlu-Moskova

21-Ersoy Erbay-Dubai

22-Emine Pelin Ferah-Hamburg

23-Tahir Dingil-Tebriz

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