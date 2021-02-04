Sözcü yazarı Erkin: Yeni anayasada darbe ürünü YÖK'ü kaldırın!

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Yeni ve ‘sivil' anayasa, darbe anayasasından arındırılmış bir yol haritası için iktidara şunu öneriyorum: Yeni anayasada darbe ürünü YÖK'ü kaldırın! Çünkü… Boğaziçi Üniversitesi sorunu böylece ortadan kalkar!" görüşünü savundu.

Erkin yazısında, "12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanarak 6 Kasım 1981'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kuruldu. Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumlarını çatısı altında toplayan YÖK, bugün itibarıyla 8 milyona yakın öğrenci, 168 bini aşkın öğretim elemanı, 129'u devlet, 73'ü vakıf üniversitesi ve 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumu ile oldukça geniş bir kesim için çalışmalar ve koordinasyon görevi yürütüyor." düşüncesini dile getirdi.

Erkin, "Açıklama: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, darbe anayasalarının tortularını ortadan kaldıracaklarını belirterek şunları kaydetti: “Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun ‘Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde AK Parti yapacak.” ifadesini kullandı.