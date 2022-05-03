Sözcü yazarı Erkin: Ya o pankart doğru ya da Erdoğan ve Soylu'nun yazdıkları, devlet bir karar vermeli!

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Trabzonspor'un şampiyonluk maçında açılan ve tepkilere neden olan pankarta ilişkin olarak, "30 Nisan akşamı stadyumda açılan bir pankart Türkiye'yi o karanlık yıllara bir kez daha götürdü." yorumunu yaptı.

Erkin, 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ’10 Soruda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü' ve Süleyman Soylu’nun önsözünü yazdığı İçişleri Bakanlığı Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı'nın 15 Ekim 2019'da yayımladığı kitabın adı “Fetullahçı Terör Örgütü” kitabında şike kumpasına yer verildiğini hatırlatarak, “Ya o pankart doğru ya da Erdoğan ve Soylu'nun yazdıkları! Devlet bir karar vermeli! Mesele futbol değil… Mesele Trabzonspor, Trabzon şehri ya da halkı hiç değil! Mesele… Terör örgütüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin dibine dinamit koyan örgüte karşı mücadele." düşüncesini dile getirdi.