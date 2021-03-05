Sözcü yazarı Erkin: Ümit Özdağ ve Pervin Buldan'ı da 30 yıl bekleyecek miyiz, lütfen konuşun

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, “Çözüm sürecinde bize, partimize vaad ettiklerini elbet açıklayacağız. Açıklamazsak namerdiz”; İyi Parti’den istifa eden Ümit Özdağ’ın, “Benimle Meral Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır” açıklamalarını hatırlatarak, “Ümit Özdağ ve Pervin Buldan'ı da 30 yıl bekleyecek miyiz, lütfen konuşun” çağrısını yaptı.

Erkin yazısında, “Siyasetçi, kapalı kapılar ardında yaşanalar neden anlatmaz? Neden ‘sır' gibi saklar? Kamuoyunun aydınlanmasını neden istemez? Sonuçta… Halkın oylarıyla vekil olmuş, halka hizmet için Ankara'ya gidenler neden ‘sırlarıyla' yaşar? Elindekileri ileriye dönük kullanmak için mi? (Hemen parantez açayım: Ümit Özdağ'ın dün yaptığı açıklamanın çok ama çok önemli olduğunu ve ideolojik eleştiri yaptığını düşünüyorum…) Yine de ‘kutsal devlet'te buluşmaları ve siyaset dili doğru değil!” Düşüncesini dile getirdi.

Erkin şunları kaydetti:

“Örneğin… 1838 yılında kurulan Birleşik Krallık Devlet Arşivleri, Britanya'nın 1000 yıllık tarihiyle ilgili belgeleri içeriyor. 11 milyon resmi belge var arşivde. Her 30 yılda bir bu arşivler açılıyor! Gizlilik kalkıyor çünkü halkın haber alma hakkına saygı duyuluyor. Ancak… Bu belgeler sonuçta devletin arşivinde… Siyasetçinin arşivinde değil! Ümit Özdağ ve Pervin Buldan'ı düşünürken, 11 yıl önce okuduğum bir kitap geldi aklıma. Ümit Özdağ ve Pervin Buldan'ı da 30 yıl bekleyecek miyiz? Lütfen konuşun Ümit Özdağ ve Pervin Buldan ya da diğerleri!"