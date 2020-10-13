Sözcü yazarı Erkin: Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da 15 yıl önce  "Fethullah örgütü" yok demişti

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Devlet, tarikat, örgüt konularında, kavgalar, tartışmalar, eleştiriler kişisel değildir.” düşüncesini dile getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği değerlendirmeleri provokasyondur" açıklamasına ilişkin olarak Erkin, "Devlet içinde tarikat örgütlenmeleri olduğunu yok saydığınızda gerçekten koparsınız!" görüşünü savundu.

Erkin, 19 Kasım 2004'te İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin'in "Emniyet'te Fethullahçı örgütlenme var mı?" sorusuna dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun "Fethullahçı örgütlenme yoktur” yanıtını verdiğini hatırlattı. Erkin, "15 Temmuz 2016'da ne yaşandı? Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun ‘Yok' dediği örgüt darbe girişiminde bulundu!" yorumunu yaptı.

Erkin, "Devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir' dediğiniz anda… Ya da “Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur' cümlelerini kurduğunuzda… Devlet içinde tarikat örgütlenmeleri olduğunu yok saydığınızda gerçekten koparsınız! Aynı Abdülkadir Aksu örneğinde olduğu gibi…" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın