Sözcü yazarı Erkin: Beştepe civarında, ABD, Rusya gibi esas konularda iki çizgi mücadelesi mi var, İbrahim Kalın hangi çizgiyi temsil ediyor?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Kaç gündür, S-400, YPG okumaları üzerinden iktidarın nasıl bir tutum içinde olduğunu anlamaya çalışıyorum! ‘Bir telefon' şarkısı beynimin kıvrımlarında! Aklıma gelen ilk soru: Beştepe civarında, Amerika, Rusya gibi esas konularda iki çizgi mücadelesi mi var, İbrahim Kalın hangi çizgiyi temsil ediyor?" diye sordu.

Erkin yazısında, "Neden mi? Çünkü, Biden'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından, iktidarın Beyaz Saray'la görüşmek için uğraş verdiğini herkes ayan beyan görüyor! Ki… PKK/YPG'nin arkasında oldukları net, silah dolu TIR'lar Suriye'ye gidiyor, Fetullah meselesinde pozisyonları aynı, Türkiye için ‘sözde müttefik' diyen bir anlayış vs… Buna rağmen iktidar ‘Bir telefon' uzağında! Örneğin… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün Bloomberg'e verdiği röportaja bakın. Okuyalım: “… Biden'ın birçok iç politika konularıyla meşgul olduğunu iyi biliyorum. Biz meslektaşlarımızla temaslarımızı kurduk ve iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki başkan da görüşeceklerdir… ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir.'Aklıma gelen ilk soruyu bir kez daha yineliyorum: Beştepe civarında, Amerika, Rusya gibi esas konularda iki çizgi mücadelesi mi var? Bir soru daha ekliyorum: İbrahim Kalın hangi çizgiyi temsil ediyor?" ifadesini kullandı.