Sözcü yazarı Erkin: AKP yeni bir parti programı yazmalı, iktidar dönüp kendine bakmalı!

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, AKP’nin açıkladığı “2023 Siyasi Vizyon” programında bazı bölümlere yazısında yer verdi. Erkin, “Ben bakıyorum da iktidar bakıyor mu bilmem?” diye sordu.

Erkin yazısında, "İktidarın 2023 hedefi ve vizyonu çok net. Okuyalım:'… Onlarca yıldır Türk siyasi hayatının din-siyaset, gelenek-modernlik, din-devlet, devlet-toplum-birey gibi kavramların doğurduğu gerilimlerin etkisi altında olduğu söylenebilir. AK Parti, sun'i gerilimler ve krizler üreten vesayetçi anlayışları gerileterek sistemi önemli ölçüde normalleştirmiştir…' Suni gündemi yaratan kim? Krizler üreten ya da! Teoride herkesin buluşacağı, pratikteyse çoğunluğun karşı çıktığı uygulamalar değil mi son dönemde yaşadıklarımız. İktidar dönüp kendine bakmalı!" görüşünü savundu.

Erkin, "Evet… Emperyalizmle kavga edelim… Evet… Darbecilerle mücadele edelim… Dış politikada başı dik olalım… PKK/YPG, FETÖ'yü her alandan temizleyelim! Bu örgütlerin ağababalarıyla hesaplaşalım! Kim bunlara itiraz edebilir! Ancak… İçeride ‘birlik' olmanın yolunu bulmak şart. Nasıl mı? SONUÇ: '… Özellikle iktidara gelen partilerin pragmatizm ve popülizmle siyasi kimliklerinden koparak konjonktüre teslim olması ve siyaset felsefesine uymayan söylem ve eylemler içinde olması bu partilerin temsil ve söylem krizine girmesiyle sonuçlanmıştır. Ayrışmacı kimlik siyaseti, hem siyasi alanda kutuplaşmaya sebep olmuş, hem de partilerin marjinal kalmasını sağlamıştır. Daha kucaklayıcı birlik siyaseti izlenmesi Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün sigortasıdır… Sonuç bölümündeki ifadeler de AKP'ye ait. " ifadesini kullandı.