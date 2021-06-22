Sözcü yazarı Erkin: ABD’den gelen belgelere rağmen Korkmaz'ın mal varlığına tedbir ve yurtdışı yasağı nasıl kalktı?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan, hakkında kara para aklama suçlaması olan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de mal varlıklarına tedbir koyma kararının kaldırılmasını irdeledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Eylül 2020'de Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında, “kara para aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunduğunu hatırlatan Erkin, tedbir kararının “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini” düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alındığını; Sezgin Baran Korkmaz ve diğer 13 kişi ‘terörün finansmanı' ile suçlandığını ifade etti.

Erkin süreci şöyle anlattı:

"El koyma kararının gerekçesi Utah Federal Savcılığı'nın söz konusu kişilerin vergi bağlantılarının incelendiği soruşturmaya uzanıyordu. Kingstonlar ve Lev Aslan Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında “yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına” dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanmıştı. Soruşturma belgelerinde “ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin” 134 milyon dolarlık kısmının da aralarında SBK Holding'e ait olan inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiği belirtiliyordu. Jacob Kingston ve Isaiah Kingston da Temmuz 2019 tarihli mahkeme belgelerine göre iddia pazarlıklarında “el koyma kararını kabul ettiklerini” söyledi. Bunun üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin mal varlıklarına el koyma kararı aldı."

“Bir ‘el' devreye girdi…” diyen Erkin, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Kasım 2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine SBK Holding'le ilgili el koyma kararını kaldırdığını belirtti. Hakimliğin kararında atıfta bulunduğu MASAK raporuna dikkati çeken Erkin, 17 Kasım’da yapılan başvuru sonrasında ise Korkmaz hakkında tedbir kararlarının kaldırıldığını belirtti.

Korkmaz’ın 5 Aralık 2020’de yurt dışına gittiğini, 24 gün sonra, 29 Aralık’ta da SBK Holding'in, kurduğu 6 şirket arasında hayali ürünler göstererek 132 milyon dolar transfer ettiği ve kara para akladığı tespit edildiğini aktaran Erkin, devamında şunları kaydetti:

SBK hakkında 30 Eylül 2020'den ABD'den belge, delil istenmiş.

30 Eylül'den itibaren yazışmalar yapılmış…

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışı yasağının kaldırıldığı 17 Kasım 2020'den önce 12 Kasım'da belgeler temin edilmiş…

SONUÇ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu notu de eklemiş: “USA v. Jacob Ortell Kingston et al. Adlı dava olduğu, dava hakkında ilk iddianamenin 1 Ağustos 2018 tarihinde açıklandığı ve son olarak 17 Eylül 2019 tarihinde İkinci Genişletilmiş İddianamenin açıklanarak Büyük Jüri tarafından kabul edildiği tespit edilmiştir.

SORU ŞU: 14 Nisan 2021'de ‘kara para aklamayı' tespit eden başsavcılık 6 Kasım ve 17 Kasım 2020'de Sezgin Baran Korkmaz'ın mallarına tedbiri ve yurtdışı yasağını nasıl kaldırdı? Çünkü… ABD'deki ilk iddianame 2018 genişletilmiş iddianame 2019'da olmasına rağmen.

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