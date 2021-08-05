Sözcü yazarı Erkin: 2012'de, THK'dan 14 yangın söndürme uçağı kiralayan bakanlık, 2020'ye gelinen süreçte neden 2 uçağa düştü?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "2012'de, THK'dan 14 yangın söndürme uçağı kiralayan bakanlık, 2020'ye gelinen süreçte neden 2 uçağa düştü? Hatta… 2019'da THK'dan hiç uçak kiralanmamış!" düşüncesini dile getirdi.

Erkin yazısında, "Şimdi dönelim başa… Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz'da ne demişti: “…. Bakanlığımızın Türk Hava Kurumu ile herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 2020 yılında 2 uçak, 2021 yılında 3 uçak ve 18 helikopter orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'nin içinde bulunduğu ortaklıklardan kiralanmıştır.” Peki… 2012'de, THK'dan 14 yangın söndürme uçağı kiralayan bakanlık, 2020'ye gelinen süreçte neden 2 uçağa düştü? Hatta… 2019'da THK'dan hiç uçak kiralanmamış! Son sözü bu konunun uzmanı emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'a bırakıyorum: '…Ormanlar, olası İstanbul depremi, petrol rafinerileri, silah ve mühimmat üreten savunma sanayisi tesisleri, yapımı süren nükleer santral, savaş durumu düşünülerek planlama yapılmalı ve çekirdek ‘Yangın Söndürme Uçak Filosu' her zaman hazır olmalıdır…” ifadesini kullandı.