Sözcü yazarı Erkin: 20 yıl önce Kemal Derviş'in bakan olmasına imza atan üç liderden birisi MHP lideri Bahçeli'ydi

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Brooking Enstitüsü Türkiye’yi adeta sömürge ülkesi gibi servis etmiştir. Gözümüzden kaçmayan bir başka husus da şudur: Kemal Derviş, Brooking Enstitüsü’nde yöneticidir. Bu durum kuşku vericidir.” açıklamasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 20 yıl önce Kemal Derviş'in bakan olmasına imza atan üç liderden birisi olduğunu hatırlattı.

Erkin yazısında, “20 yıl geriye gittim. Kemal Derviş'in ‘süper bakan' olduğu günlere… DSP-MHP-ANAP koalisyonu dönemine… Tarih 2 Mart 2001… 09.30: Başbakan Bülent Ecevit, Başbakanlık'a geldi. 10.30: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakanlık'a geldi. 11.00: Başbakan Ecevit ile Başbakan yardımcıları Bahçeli ve Hüsamettin Özkan bir araya geldiler. 11.20: Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da Başbakanlık'a gelerek bu toplantıya katıldı. 12.10: Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Başbakanlık'a gelerek, liderlerin toplantısına katıldı. 14.30: Liderlerin toplantısı sona erdi. 17.35: Ecevit, basın toplantısı ile Derviş'in görevini açıkladı. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'in, dışarıdan Devlet Bakanı olarak atanmasına karar verildi. 20 yıl önce Derviş'in bakan olmasına imza atan üç liderden birisi MHP lideri Bahçeli'ydi…" ifadesini kullandı.

Erkin, "Derviş’in yeni bir fitne düzeneğinin asal unsurlarından birisi olduğu vehim değil, vaki bir gerçektir. CHP’de iki Kemal vardır. Acaba diyorum, mesela Faik Öztrak, hangi Kemal’i lideri olarak kabullenmektedir? ABD’deki Kemal’in CHP’deki ajanı ve taşeronu Öztrak mıdır?" sözleriyle hedef gösterdiği Öztrak'a ilişkin ise, "Bir not daha: Derviş'in ardından Faik Öztrak'ın da, Bahçeli'nin imzasıyla Hazine Müsteşarı yapıldığını unutmayalım." değerlendirmesini yaptı.

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