Sözcü yazarı Emin Çölaşan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasında beraat etti

Sözcü gazetesi yazarı Çölaşan'ın, 18 Aralık 2014'te yayınlanan “İki taraf da özür dilesin” başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Çölaşan'a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Çölaşan'ın avukatı İsmail Yılmaz, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay, itirazı haklı buldu ve beraat kararı verilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, Yargıtay'ın bozma ilamından sonra dava, Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yeniden görüldü.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada, "Köşe yazısının, bir bütün halinde değerlendirildiğinde bizzat Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olmadığı, hükümet ve parti politikalarının eleştirilmesi amacıyla sarf edilen sert ve kaba ifadeler olduğu anlaşılmaktadır" diyerek beraat verilmesini talep etti.

Mahkeme, Emin Çölaşan'ın beraatına karar verdi.