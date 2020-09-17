Sözcü yazarı Ege Cansen: Vehbi Koç'un genleri 'tam seri' olarak Suna Hanım'a geçmiş diye düşünürdük

Sözcü yazarı Ege Cansen, Türkiye'nin ilk holdingini ve en büyük sanayi/ticaret grubunu kuran Vehbi Koç'un önceki gün vefat eden kızı Suna Kıraç'ı ilk olarak 1961 yılında tanıdığını belirterek, "Suna Hanım bambaşkaydı. Hepimiz Vehbi Koç'un genleri 'tam seri' olarak Suna Hanım'a geçmiş diye düşünürdük. Ne zaman döveceğine, ne zaman seveceğine babası gibi hep o karar verirdi. Onun bu hali beni bazen çok kızdırırdı. Ama O, Suna 'Koç' idi. Bu, onun içselleştirdiği kimliğiydi. Başka türlü olamıyordu" diye yazdı.

Koç şirketler topluluğundan 1980 yılından ayrıldığını belirten Ege Cansen, Suna Kıraç'ın Koç Grubu'nda sadece yönetim kültürünün inşasına hizmet etmediğini, görkemli eğitim ve sanat projelerine de imza ettiğini ifade etti.



Ege Cansen, yazısını, "Tüm Koç Ailesi'ne başsağlığı dilerim. Ne mutlu bizlere ki, bu dünyadan bir Suna Koç Kıraç'ın geçtiğine tanıklık ettik" ifadeleriyle noktaladı.

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