Sözcü yazarı Ege Cansen: Meğer Bakan Albayrak'ın o ifadesi ekonomide 'devrim manifestosu'ymuş

Sözcü yazarı Ege Cansen, bugünkü yazısında, "Bakan Albayrak'ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim sağlam” demesi ayaküstü verilmiş bir savuşturma cevabı değilmiş. Meğer bu ifade, ekonomide “devrim manifestosu” imiş" diye yazdı.

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın yazısına değinen Cansen, şöyle devam etti: "Bunu da AKP'ye çok yakın bir gazeteci olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın makalesinden öğrendim. Bakan Albayrak, Türk ekonomisini “değerli ulusal para” paradigmasından “düşük değerli ulusal para” paradigmasına geçirmeye karar vermiş. Bu dönüşüme, ya “Değerli TL, Türk ekonomisini değersizleştirir” diyen R.O.Kütahyalı, ya da bizzat Albayrak'ın kendisi “Berat Albayrak devrimi” adını uygun görmüş. Bir hatırlatma: Paradigma, zihnin evrene açılan penceresidir. Bakış açısıdır, yani “zaviye”sidir. Zaviyelerini değiştirenler, o andan itibaren olayların ve oluşumların “sebep-sonuç ilişkilerini” çok başka şekilde görmeğe başlar."

Ege Cansen'in yazısı