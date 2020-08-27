Sözcü yazarı Ege Cansen: Madencilikten zengin olan bir kişi varsa, madencilikten batan 10 kişi bulunur

Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervlerine ilişkin, "Gaz, sıvı veya katı bir maden rezervinin tamamı çıkarılamaz. Dolayısıyla rezervden bahsederken, bunun ne kadarının çıkarılabilir “ekonomik rezerv” olup olmadığını da söylemek şarttır" dedi.

Bugünkü yazısında meslek hayatının altı yılını maden mühendisleriyle geçirdiğini söyleyen Cansen "Madencilikten zengin olan 1 kişi varsa, madencilikten batan 10 kişi bulunur. Ancak zengin olanlar, gerçekten abat olur. Şanslı madenci, ilk girişiminde başarılı olandır. Oradan kazandığı parayla yeni arama ve çıkarmalara girişir. Bunların bir kısmında mutlaka para kaybeder. Ama nefesi (kasası) yeterli olduğu için oyuna devam eder. Muhtemelen sıfırı tüketmeden ikinci voliyi de vurur. Madencilikten kötü batanlar kısıtlı bütçeyle işe giren ve üstelik “stop loss” diyemeyenler yani durmasını bilmeyenlerdir" ifadelerini kullandı.

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