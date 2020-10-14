Sözcü yazarı Dündar: Sözcü gazetesinin çalışanlarına verilen cezaların onanmasına en çok FETÖ lideri Gülen sevinmiştir

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, İstinaf Mahkemesi'nin Sözcü davasında aralarında Sözcü yazarı Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da olduğu 7 kişinin hapis cezalarını onamasına tepki gösterdi.

Dündar yazısında, "FETÖ'ye ilk kez FETÖ diyen Sözcü Gazetesi'nin Emin Çölaşan ve Necati Doğru gibi yurtsever ve cesur yazarlarının da aralarında yer aldığı değerli yönetici ve çalışanlarına verilen cezaların onanmasına, en çok FETÖ lideri Fetullah Gülen sevinmiştir!.." görüşünü savundu.

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.

TIKLAYIN | İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı