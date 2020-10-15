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Sözcü yazarı Dündar: Gazetemizin yazar ve yöneticilerini FETÖ'ye yardımdan mahkûm etmek güneşin batıdan doğduğunu öne sürmekle eş anlamlı

15 Ekim 2020 06:42

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, İstinaf Mahkemesi'nin Sözcü davasında aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da olduğu 7 yazar ve yöneticinin hapis cezasını onamasına tepki gösterdi.

Dündar, "Sözcü gazetesinin  yurtsever, Cumhuriyet sevdalısı, Atatürkçü sahibi Burak Akbay'ı, hayatları FETÖ ve tüm terör örgütleriyle mücadeleyle geçmiş Emin Çölaşan ve Necati Doğru gibi cesur, ilkeli yazarlarını ve onlarla aynı çizgideki değerli yönetici ve çalışanlarını 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardımdan mahkûm etmek', güneşin batıdan doğduğunu öne sürmekle eş anlamlıdır!.." düşüncesini dile getirdi. 

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Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, “FETÖ'ye yardım” iddiasıyla aldığı ceza onandı.

TIKLAYIN | İstinaf Mahkemesi'nden Sözcü gazetesi kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı

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