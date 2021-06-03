Sözcü yazarı Doğru: Yalama derine iniyor; Şahap Kavcıoğlu da gidici
03 Haziran 2021 08:43
Sözcü yazarı Necati Doğru, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulup dualarla çalışmaya başladığında 'bu kadar kısa zamanda yalama olacağı' hesapta yoktu" diyerek başladığı bugünkü yazısında, Merkez Bankası başkanlarının değişimiyle birlikte döviz kurundaki hareketliliğe dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün TRT'de katıldığı programda faizlere ilişkin açıklamalarının ardından doların rekor kırmasını hatırlatan Doğru, şunları kaydetti:
Yalama derine iniyor. Şahap Kavcıoğlu da gidici. Çünkü, ”erken gevşemeyelim” diyerek Cumhurbaşkanı'nın ve parti başkanın iddiasına karşı kabarma yaptı. Şahap Kavcıoğlu korkmakta haklı: Enflasyon yüksek. Faiz silahı bitti. Kur zorluyor.
Eksi rezerv baskısı ağır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 1000 günün sonunda tek başarısı Diyanet'in kadrosu içinden tanıdık, bildik yüksek maaşlı imamları Ayasofya Camisi içinden Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ettirip, sövdürmek oldu.