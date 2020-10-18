Sözcü yazarı Doğru: Türkiye iç savaşla yıkılıp harap olan Suriye'nin durumuna düştü

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Makam otobüsünün üstünden yoksula çay paketi atıyorlar ve vicdanlı vatandaşın Allah rızası için 1000 yıl önce bulduğu fırın kapısında 'askıda ekmek' çözümünü yeni bir fikirmiş gibi söylüyorlar." düşüncesini dile getirdi. Doğru, "Türkiye iç savaşla yıkılıp harap olan Suriye'nin durumuna düştü" görüşünü savundu.

Doğru, "Un fiyatı yüzde 22 arttı.1 kilo un 4.5 TL oldu.Ekmeğe büyük zam geldi.200 gram ekmek: 1.5 liraya satılıyor. Türkiye iç savaşla yıkılıp harap olan Suriye'nin durumuna düştü. Suriye'de ekonomik çöküntü sonucu hükümet ailelerin alabileceği ekmek miktarına sınırlama getirdi.Dilleri var, söylüyorlar. Yoksula 'Askıda ekmek' Elleri var, atıyorlar. Yoksula 'fırlatma çay' Mercedeslerden inmiyorlar." ifadesini kullandı.

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