Sözcü yazarı Doğru: Savcının iddianamesinde Uşşaki tarikatı liderinin servet birikiminin iktidar partisiyle olan bağlantısı niçin yok?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 'serveti'ne dikkat çekerek, "Bu kadar malı, mülkü nasıl, kimlerle elde etti? Bu servetin oluşmasında onun bağlantılı olduğu müritlerinin devletten aldığı ihalelerin, mülkün, devlet bankası kredisinin payı nedir? Savcının iddianamesinde bu servet birikiminin iktidar partisiyle olan bağlantısı niçin yok?" diye sordu.

Doğru, "12 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmeyi aklından geçirip, eyleme de geçen şeyhin kendini aklamak için hadislere, ayetlere sığınmakta olduğunu okuduk. Muhtemelen tarikatlar arasında iktidara yanaşarak mal-mülk-arsa-ihale kapışması olmasaydı bu şeyhin ne mal olduğunu bilmeyecek, öğrenmeyecek, konuşmayacaktık. Şeyhin TV kanalı da varmış. Dergâh binalarından yaptığı video yayınlar çok etkinmiş. TRT'de yayınlanan 'Payitaht Dizisi'nde bu şeyhin tarikatına zikir ayini sahnesi bile çektirilmiş. Ankara, İstanbul, Çorum ve Sakarya'da milyonlarca liralık değerde araziler ve binaların sahibi de bu şeyh Nurullah. İktidar partisi önde gelenleri; bakanlar, belediye başkanları ile bir ve beraber devlet protokolünde ön sırada fotoğrafları yayınlandı." ifadesini kullandı.

Doğru, Bütün yaratıklara rızk veren, ahirette inanları esirgeyen, bağışlayan Allah adına: Bismillah-ir Rahman-ir Rahim Besmele var. Tarikata ne gerek var? Cemaate ne ihtiyaç? İktidara oy kazandırıyorlar. Bunlar sayesinde bakanlar, belediye başkanları koltuklarını sağlamlaştırıyor. Başbakanlar, cumhurbaşkanları partinin başında hep kalabiliyor. Maneviyat sömürüsü!" düşüncesini dile getirdi.

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