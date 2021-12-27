Sözcü yazarı Doğru: Marketlere “indirin” diyenlerin önce kendilerinin örnek olması; benzin, mazot, doğalgaz ve elektrik fiyatlarını geri çektiklerini ilan etmeleri gerekir

Sözcü yazarı Necati Doğru, dolar kurunun aşağı yönde hareketinin ardından zincir marketlere fiyatları indirme çağrısında bulunan iktidara, “Önce kendilerinin örnek olması; benzin, mazot, doğalgaz ve elektrik fiyatlarını geri çektiklerini ilan etmeleri gerekir” dedi.

“Benzin. Mazot. Elektrik. Doğalgaz. Bunların inmesi gerekirdi ki marketlere, toptancılara, dağıtıcılara, sanayicilere, üreticilere yeni deyimle ‘tedarik zincirinin karar alıcılarına’ dönüp gösterecek bir örnek olsun” diyen Doğru, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Benzini, mazotu, elektriği, doğal gazı; dolar köpürürken yükselten devlet gücü Cumhurbaşkanı'nın, Maliye Bakanı'nın elindeydi; doların köpüğü inince onları neden indirmediler de, şimdi havayı yumruklama gösterisi yapıyorlar? Çünkü! Devlet bütçesi de çöktü. 2022 bütçesi bütün ödenekler için dolar kuru; ‘1 dolar: 9.22 TL’ diye hesaplandı. Toplam bütçe harcaması da 1 trilyon 750 milyar TL'ye vidalandı. Köpüğü alınmış yani inmiş dolara (11 TL) göre 2022 bütçesi daha kapağı açılmadan 875 milyar TL'ye düştü. Benzin, sadece yakıt değil. En iyi vergi tahsildarı. Üstünde yüksek vergi var. Elektrik de öyle… Doğalgaz da aynı… Bakan ile Cumhurbaşkanı, ‘benzinin köpürüp artan fiyatını indiremiyor’ fakat tedarikçiyi yüksek vicdana ve yüksek ahlaka çağırıyor.”

Doğru, “Bulunan çözüm değildi. Pansuman tedaviydi. Kur gösterip. Faizi gizlemeye kalktılar. Güven yalama oldu” diye yazdı.

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