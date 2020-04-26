Sözcü yazarı Doğru: “Güçlü demokratik Meclis” istediğini balkonlarda 23 Nisan kutlaması yapıp bağırdı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, 23 Nisan'da halkın balkonlardan “Güçlü demokratik Meclis' istediğini dile getirdiğini belirti.

Doğru, "Bu sesi duymayan, görmek istemeyen lider, politikacı, belediye başkanı, bakan, mahkeme hakimi, vali, kaymakam, yüksek bürokrat, aydın, gazeteci, üniversite rektörü, kürsü profesörü, fabrika sahibi, banka sahibi, yalı ve köşk sahibi, güç sahibi, koltuk sahibi, makam sahibi, işçi önderi, memur temsilcisi, sivil toplum derneği kurucusu, diyanet profesörü, cami imamı, vakıf başkanı akla gelen tüm yol göstericiler bundan böyle yanlış yere dikilmiş fasulye sırığına dönecek. Dip dalga deyin.- Üst dalga deyin. İkisi birleşti. Halk evlerinin balkonlarından 'Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Güçlü Demokratik Meclis özlemine' seslendi." görüşünü savundu.

Doğru, "Bu seslenişte: Yasama, yürütme, yargı 'tek elde, tek kişide' değil ayrı ellerde toplansın yani 'Güçlü demokratik Meclisimiz' olsun isteği çok açıktı. Görebilene! Duyabilene! Anlayabilene! Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını bilsin, hakim hakimliğini bilsin, kanun yapıcı, kanun yapıcılığını bilsin, iktidar iktidarlığını bilsin, gazeteci gazeteciliğini bilsin; vali, kaymakam, belediye başkanı, bakan, yüksek bürokrat, aydın, gazeteci, üniversite rektörü, kürsü profesörü, fabrika sahibi, banka sahibi, işçi önderi, memur temsilcisi, diyanet hocası, cami imamı, muhtar hepsi 'tek kişinin ağzına' bakar olmasın. Balkonlar tek ses oldu. Halk! 'Güçlü Sarayı' sevemediğini 'güçlü demokratik Meclis' istediğini balkonlarda 23 Nisan kutlaması yapıp bağırdı. Duymadınız mı? Duymayan sağırdır." ifadesini kullandı.

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