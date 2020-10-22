Sözcü yazarı Doğru: Gazeteciler son bir ayda 5 bin 703 yolsuzluk haberi yazdı, yargı harekete geçmedi

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, gazetecilerin son bir ayda 5 bin 703 yolsuzluk haberi yazdığını belirterek, yargının sessizliğine dikkat çekti.

Doğru, "Kendilerini 'gizlenen gerçekleri yazmak' üzerine görevlendirmiş gerçek gazeteler ve gazeteciler, son 30 gündür Sayıştay raporlarındaki yolsuzluk, rüşvet, hortumlama, akraba kayırma haberlerini yazdılar. 5 bin 703 yolsuzluk. Yazıyla da yazayım. Beş bin yedi yüz üç. Sayıştay raporlarında kalem kalem, kurum kurum, isim isim, belge belge tam 5 bin 703 yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı yer aldı." ifadesini kullandı.

Doğru, "Sayıştay yakaladı. Rapor yaptı. Meclis'e gönderdi. İktidar gözünü yumdu. Savcılar sağır oldu. Yargı harekete geçmedi. Çalan, çaldığıyla kaldı. Çalma hür! Çırpma özgür!" düşüncesini dile getirdi.

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