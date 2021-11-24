Sözcü yazarı Doğru: Ekonomik Kurtuluş Savaşı ilan edildiği gün başı bozuk bozguna dönüştü

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide kurtuluş savaşı veriyoruz" sözlerini değerlendirdi. Doğru, ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın ilan edildiği gün "başı bozuk bozguna" dönüştüğünü yazdı. "Önce zenginler, birikimi olanlar servetlerini güvene almak için paralarını dolara, dövize çevirmeye başladılar" diyen Doğru yazısında şöyle dedi:

"Yurt içindeki dövizlerini yurt dışına götürmeye, kayıt altındaki birikimlerini kayıt dışına taşımaya soyundular. Üç kuruş TL'si olanlar bile döviz peşine düştü.

Bu yüzden:

Dolar 13.45'i gördü.

Euro da 15.16'yı aştı.

Bu gidişin sonucu kaçınılmaz olarak fiyatlara yansıyacak. Başta ücret geliri elde eden işçi, memur, emekli, ürünleri para etmeyen çiftçiler, artan enflasyona dayanamayan esnaflar sıkıştıkça sıkışacak.

Nereye kadar?

Ve ne kadar?"