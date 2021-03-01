Sözcü yazarı Doğru: Cumhurbaşkanı yasak, kural, eşitlik dinlemedi, parti kongresi sevinci yaşamak isteyenler mi dinleyecek?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmadığı Hatay AKP Kongresi'ne atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı yasak, kural, eşitlik dinlemedi, parti kongresi sevinci yaşamak isteyenler mi dinleyecek?" görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "Bütün dünya salgında ağır sıkıntılar içine girdi, biz de ülke olarak, insan olarak, vatandaş olarak payımıza düşeni çekiyoruz diye düşünüyorum ama aklıma Hatay'da AKP Kongresi sırasında videoya çekilen o görüntü geliyor. Takım elbiseli gençten biri, başka bir takım elbiselinin omuzuna 'tay… tay…' binmiş iki eli havada 'şıkıdım… şıkıdım…' oyun ya da dans hareketleri yapıyor. Oysa yasaklar vardı. Lokantalar kapalı. Kafeler kilitli. Ve okullar, 'salgın belasını en az ölümle atlatmak için fedakarlık yapmaya' vidalanmışlardı. Başta Cumhurbaşkanı yasak, kural, eşitlik dinlemedi! Parti Kongresi sevinci yaşamak isteyenler mi dinleyecek? Tamam da! Hatay Valisi! Yasak koymuş. Vatandaşa ceza kesiyor. Partiliye ise şıkıdım. Çifte standart. Büyük tutarsızlık. İktidarı kayırma. Vatandaşı ayırma." ifadesini kullandı.